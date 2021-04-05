太魯閣號出軌釀51死！ 林佳龍口頭請辭「個人職位不重要」

台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，造成50死、近200人輕重傷，交通部長林佳龍昨晚在臉書證實，已提出請辭。對此，民進黨前主席卓榮泰認為，林佳龍還有尚未了的責任，並提出6點疑問；而面對這麼多死傷，自己不敢為林叫屈，也不能向他致敬。

卓榮泰今（5）日在臉書表示，太魯閣重大交通事故，是一件完全可以不應該發生的人為意外，事後檢討一定會、也一定要把台鐵這個老舊機關多年的沈痾全部都清算一遍，這是非常沉重的負擔，不過這也是主管機關負責人員必要面對的職責所在，但人離開了，問題留下來，下一個人會承擔起改革的責任嗎？如果能，或許我們遇到的問題應該會更少才對。

真正要解決長期以來的問題，卓榮泰認為，需要理性跟耐性，只有不斷的探索、不停的執行，把全盤整套的改革方案嚴謹、徹底的完成，才是為政者負責任的態度與作為。

台鐵太魯閣號在花蓮撞上工程車出軌意外，3日現場工作人員開始吊起第二節車廂，放回正常的軌道慢慢與一號車廂連接後拖離現場。（鄭任南攝）

面對這麼多的傷亡人數，卓榮泰說，佳龍部長心裡一定跟家屬一樣悲痛，也對外表達了辭意，自己不敢為他叫屈，也不能向他致敬，身為政務官的身影只有自己能選擇，但總會在國人心中留下歷史的評價。

卓榮泰指出，不幸的事件還在搶救，更艱難的現場復原及傷亡善後賠償還要進行，台鐵的體質改善更是迫不及待，這都是尚未了的責任。

最後，卓榮泰期待林佳龍能清楚告訴國人同胞：這是一件怎樣的人為事故，是單純的過失意外還是有其他因素？本件相關工程的選商、標案、施工過程有無什麼樣的問題？每一位罹難者、傷者能受到什麼樣的賠償與照顧？最令人詬病的東部交通到底何時能改善到什麼程度？國內公共工程安全措施到底出現什麼破口？這部「台鐵列車」要如何繼續開下去？

(中時新聞網)