野鳥協會人員到場將穿山甲帶回給醫生治療，但因穿山甲的尾巴明顯一大截不見，而且傷口處肉眼可見骨，短時間內無法放回野外生態生存。（蘆竹分局提供／姜霏桃園傳真）

黃姓男子4日上午於新北五股掃墓時，在墓園發現一隻受傷的穿山甲，隨後黃男前往蘆竹生命園區掃墓，便將穿山甲交給外社派出所，野鳥協會也派員到場查看，發現該穿山甲尾巴受傷嚴重，肉眼可見尾巴骨，須儘速醫治，治療完畢後，再依醫生的判斷是否能回到野外生存。

黃姓男子在清明連假掃墓時發現了俗稱「鯪鯉」的穿山甲，但疑似遭到野狗襲擊，穿山甲身上的傷痕明顯可見，黃姓男子從新北觀音山掃墓完後，到了蘆竹生命園區掃墓，也將滿身傷痕的穿山甲交給了外社派出所的員警，員警見狀立馬通知相關單位前來查看。

桃園市動物保護處表示，穿山甲並不在他們的管轄範圍，而是農業局林務科，相關單位也派野鳥協會的人員到場將穿山甲接回，但野鳥協會的承辦人則說，穿山甲目前傷勢嚴重，尾巴明顯一大截都不見了，且肉眼可見尾巴的骨頭，該穿山甲目前無法放回野生生態生存，須帶去給醫生治療後再由醫師判斷。

蘆竹分局提到，位於山鼻里及內厝里山陵地帶的蘆竹區五酒桶山鄰近觀音山，同樣擁有多元的生態資源，珍稀的野生動物、植物及自然生態，包括穿山甲、台灣藍鵲、台灣海棗與紅土台地等，且有羊稠森林步道，平時即為民眾爬山休閒的熱門去處。呼籲民眾在街道上拾獲、發現保育類野生動物時，應儘速通知主管機關處理或報警協助。

(中時 )