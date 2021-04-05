台鐵太魯閣號408車次遭遇重大事故，目前造成50人死亡、200人輕重傷，對此，日本產經新聞社台北支局長矢板明夫以日本人的眼光來看，直言同樣的事故台鐵一再發生，代表台鐵企業文化沉痾已久，並未痛定思痛改革，另外他也感嘆台灣很多基礎建設並不扎實，歸根究柢，台灣不管是國民黨還是民進黨都只注重選舉文化，只看當下，不去注重台灣長久的發展建設。

對於這起事故，矢板明夫昨（4日）接受《中時新聞網》採訪時表示，這幾日，他也赴花蓮事故的現場採訪，感觸良多，他認為台灣發生事故機率很高，而且台鐵於2018年也在相同路段發生普悠瑪火車出軌意外，沒想到不到幾年，台鐵又再度發生相同事故，感覺台灣似乎很多基礎建設，並未做得很扎實的感覺。

矢板明夫直言，會造成這樣的結果，台灣的選舉文化恐也是原因之一，對於政治人物而言，由於有選舉壓力，都會把政績放在看得見的地方，像台鐵鐵軌的補強，或是國土安全等議題，都是吃力不討好的工作，就算真做了，老百姓也不一定看見，台灣政壇這種只看當下心態，基礎建設怎會被重視？

對於交通部長林佳龍是否請辭問題，矢板明夫認為，林佳龍當然有要其該負起的政治責任，但是林佳龍辭職就能解決所有問題？他直言，國民黨現在要林佳龍請辭以示負責，可是國民黨敢負起在野黨的責任，擬訂完善的改善策略，如同日本政府在311地震之後，便開始對全日本境內的建築物實行健檢和補強作業，並提出國土政策的完善措施，這種老百姓看不見的錢和地下政績，他想問在野的國民黨願意做嗎？若國民黨真願和執政的民進黨願意攜手合作，以日本政府這樣的精神來改善台鐵，那台鐵還是有改革的希望，畢竟防火工程比救火英雄更重要。

(中時新聞網)