NCAA女籃本季4強最傑出球員瓊絲（右），出色球技獲肯定。（美聯社）

2020-21 NCAA籃球賽季，女籃冠軍今天出爐，史丹佛大學以54比53險勝亞利桑納大學，自1992年後、睽違29年勇奪得史第3座NCAA女籃錦標賽冠軍。

史丹佛曾在1990年和1992年拿過NCAA冠軍，但沒想到第三冠等了這麼久，球隊上次在NCAA女籃錦標賽封后，甚至比全球第一封手機簡訊傳出還早8個月，這29年來世界變化很多，資訊傳達也更加簡便，今天的賽後記者會上，史丹佛教練范德薇兒（Tara VanDerveer）笑說：「哇！我手機來了600封簡訊！」

范德薇兒是NCAA史上第4位執教生涯擁有3座冠軍的教練之一，這場比賽其實最後關頭對手亞利桑納大學仍有機會獲勝，不過明星後衛麥當勞（Aari McDonald）最後一擊失手、比賽結束哨音響起，史丹佛驚險奪冠，范德薇兒笑說：「籃球比賽就是如此，要是你心臟太小顆或是腸胃太虛弱，就別來當教練了。」

史丹佛以第一種子之姿來到全國錦標賽，戰力深度是她們封后的要素之一，其中重要的成員之一就是大二生瓊絲（Haley Jones），她是球隊2019年第一指名網羅的球員，但因為膝傷新秀賽季只打了18場比賽，不過本季她表現出色，冠軍賽貢獻17分、8籃板，榮膺本季NCAA 4強最傑出球員（MOP），更被教練范德薇兒稱讚她的打法就像退役NBA名將「魔術」強生（Magic Johnson）。

瓊絲坦言對這個讚美受寵若驚，表示從沒聽過這樣崇高的比較，並把這一切歸功於教練，「這是教練打造出來的傳奇，能夠受她青睞邀請入隊，成為史丹佛女籃一份子，跨出這麼大一步，終結29年冠軍荒。」

(中時 )