中國外長王毅於3月31日至4月4日在福建先後會見新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓和韓國外長。王毅在接受陸媒專訪談到中美關係時表示，中國不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。

新華社報導，在被問及地區國家對中美關係未來發展有何期待時，王毅透露在與上述五國外長會談時一個凸出的感受是，大家都認為中國的發展壯大是歷史必然，符合本地區各國的共同期待和長遠利益，不可阻擋也不應阻擋。

王毅同時表示，大家還認為面對全球化時代和後疫情時期挑戰，中美在本地區應該多一些對話合作，少一些博弈對抗，履行好大國應盡義務，展現出大國責任擔當。中國願呼應各方期待，做出自己的努力。

針對中美關係，王毅指出，關於美方就對中關係反復提出的競爭、合作、對抗幾個說法，中國的立場是一貫和明確的。如果要對話，中國的大門隨時敞開，但對話應該在平等的基礎上，以相互尊重態度進行，中國不認可這個世界上還有高人一等的國家，不接受世界上的事只能一國說了算。

王毅又指，如果要合作，中國表示歡迎，但合作需要兼顧彼此關切，實現雙向互惠，不能單方面提條件、拉清單。如果要競爭，中國不迴避，但競爭應當公平公正，遵守市場規則，而不應下絆子（即暗中設置障礙）、用強權，剝奪別人正當的發展權利。如果還是要對抗，中國也將坦然處之，無畏面對。

(工商 )