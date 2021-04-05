鐵證曝光！太魯閣號事故後李義祥站山坡冷看 藍委質疑肇事「十大疑點」另有黑幕？

太魯閣事件發生後，台鐵原本稱當時是工地主任李義祥一人回工地肇禍，但網友PO出照片顯示，當時站在邊坡上含李義祥至少有4人，花蓮地檢署也證實事發時工地有2人以上，交通部次長王國祥今在下午記者會中表示，照片中拍到的李義祥等4人，其中一人是聯合大地工程勞安人員，但詳細情況仍在調查中。

太魯閣出事時，軌道上方工地倒底有幾個人，現在成檢警調查重點，根據網友在PTT貼出的照片，現場除了李義祥至少有5人，但除了林義祥，其他人的身份成謎，台鐵今早也稱都不認識，花蓮地檢署為此特別公布LINE ID（@329tkjav），希望全民提供線索，以釐清其他人身份。

對此，台鐵下午召開記者會，王國材說，目前照片有拍到包括李義祥4人，他們從昨天就開始查，目前現場同仁回報，大部分的人都不是施工人員，其中一人已確認是負責監造的聯合大地工程勞安人員。

交通部法規會執行秘書邱銘堂表示，本案法律責任會針對三部份做請求，分別為民事責任、行政責任以及刑事責任。首先民事責任，工程承包商是東興營造，分包商是義祥工業社，工地主任也同是李義祥，加上工程車駕駛也是李義祥，依照民法及契約規定，未來台鐵將向三方申請賠償，包括車廂、鐵軌、誤點營業損失以及台鐵死傷旅客賠償金額部份。

行政責任部份，李義祥同時也是義程營造公司負責人，同時也兼任東興營造工程案的工地主任，違反營造業第28條，營造業不得兼任其他營造業工地主任，將處新台幣20萬到100萬罰緩，將交給主管機關做處理；刑事責任李義祥先生涉及過失致死，目前由花蓮地檢署偵辦中。

(中時新聞網)