陳姓業者進口台灣鳳梨之輸出檢疫證明書。（陳姓業者提供）

日前有媒體報導有業者使用中國大陸廈門蔬果公司「鑫金鷺」的紙箱販售台灣鳳梨，指稱是大陸鳳梨冒充台灣鳳梨銷日，日本進口端陳姓業者表示，雖然該報導與自己無關，但使用的卻是自己的照片，「鑫金鷺」紙箱只是當初屏東包裝廠提供的早期文宣照，現照片都已下架，如今卻遭到日本民眾痛批詐欺，甚至接獲大量的取消訂單。「一心想幫助台灣農民卻面臨這樣的誤會，讓人痛心。」

有媒體報導，中國大陸在日本電商平台以「鑫金鷺」紙箱包裝國產鳳梨冒充台灣鳳梨銷售，並低價搶市，使得台灣鳳梨面臨削價競爭。

日本陳姓業者表示，該報導內容和自己無關，但是用的卻是他的相片，印有鑫金鷺字樣紙箱的照片是當初準備要進口台灣鳳梨在日本樂天市場銷售時，因為自己是第一次進口鳳梨銷售，手上沒有任何鳳梨的照片，於是才和屏東供貨商及包裝廠索取相關照片，方便能夠在日本發售並接預購單，當時屏東提供給自己的就是印有鑫金鷺字樣的紙箱照片，不過相關照片都已下架，進口的保證百分百台灣鳳梨，也有防檢局文件證明。

該業者強調，自己進口的全是台灣鳳梨，但目前已被部分日本民眾痛批是「騙子」、「詐欺」，這次因為看到台灣鳳梨農民遭遇困難而伸出援手，在屏東的家父努力四處和供貨商交涉，公司內部管理高層更跑遍日本從九州到仙台很多地方，而且銷售淨利10％是要回饋給台灣，「這次幫台灣賣掉了包含預購單在內總共8隻40呎貨櫃鳳梨約12萬8000公斤，結果卻因為這次的誤會導致大批訂單取消，令人痛心。」

他說，當自己於臉書「日台交流広場（台湾と日本）」粉絲專頁澄清時，底下很多留言將單純的誤會與政治掛鉤，自己並沒有任何政治立場，也請網友不要再和政治作任何關聯，可能因為所屬的公司「株式會社YOURSHOP」把台灣的鳳梨在日本電商平台蟬聯冠軍而引來的不實指控。

陳姓業者提供農糧署針對此事的回覆，「經農委會農糧署同仁實地赴鳳梨產地了解，該掛牌是台灣出口到中國大陸的公版，很多業者都使用，惟為避免引起日本消費者的疑慮，農委會剛已公布，即日起出口業者勿再使用不當之紙箱及掛牌，造成大家困擾，非常抱歉。」

(中時 )