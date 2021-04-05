家中無論是什麼電器，皆隱藏著電線走火的危機，所以許多廠商都會標榜「絕對安全」，來吸引民眾購買，尤其是接觸到身體部位的更要仔細小心。但即使如此，依然還是有意外發生，泰國一名身材火辣的網紅，近日在個人粉絲團上突然曬出一張「焦黑按摩棒」的照片，並怒斥廠商騙人購買，沒想到意外引起網友歪樓留言。

泰國網紅Maynarin Somsuk擁有精緻五官、甜美臉蛋，經常穿著清涼服飾，展現凹凸有致的火辣身材，與傲人的上圍曲線，加上「土味情話」的加持，總能撩得粉絲心花怒放，一發文就能輕易掀起話題，在網路上迅速竄紅，吸引超過4萬人追蹤，也聚集不少廠商爭相合作。

但Maynarin Somsuk本月1日在個人的臉書上，突然PO文怒斥「到底是誰說你家按摩棒不會出問題的？我的下面都差點燒焦了！該死」，只見照片中的按摩棒不僅與電線連接處疑似快被燒斷，就連被子及床單也被燒到焦黑，氣得發文抱怨。。

沒想到Maynarin Somsuk的討拍文雖引來超過4萬人轉發，但網友卻開始歪樓表示「我只為你上火但不會燒到你」、「就叫妳不要用這麼兇」、「到底是有多需要」、「我怎樣都用不壞喔！」「其實你可以直接找我」、「那個真的很難用，我非常樂意為你服務」，意外引發熱烈討論。

(中時新聞網)