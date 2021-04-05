英國首相強生週一表示，隨著社會的重新開放和疫苗的快速推廣，英國的每個人都將能夠每週兩次進行一次COVID-19測試，以追踪疫情影響程度。

據路透社報導，預計強生將在周一晚些時候確認重新啟動國際旅行和開放經濟部門的計劃，他說，新的大規模測試計劃將打破傳播鏈，並發現無症狀的病例。

強生在一份聲明中說：「隨著我們在疫苗計劃上繼續取得良好進展，並謹慎地控管放鬆限制的區域，定期進行快篩對於確保這些努力不會被浪費更為重要。」

英國衛生部次長愛德華·阿爾加（Edward Argar）說，化驗將被發送到家庭或企業，或者從藥房或化驗中心取回。

隨著該國從嚴格的四個月封鎖中緩慢重新開放，強化的檢測措施將有助於衛生官員追踪大流行。

預計強生將開放所有零售業，英國將在4月12日重新開放戶外接待和美妝行業，同時將基於感染人數和疫苗接種率的國家/地區，也將允許與其國際旅行，但具體的時間表尚未確定。

(中時新聞網)