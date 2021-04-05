台鐵太魯閣號2日撞上邊波掉落的工程車後出軌，釀成50人死亡。出軌事件發生後，網路上開始熱議，若當初工程有在邊坡裝設護欄，是否就能阻止憾事發生，有專業網友指出，若邊波有裝設紐澤西護欄，可利用其凸性導正輪胎，改變工程車滑行方向，甚至可能擋住工程車掉落軌道。

示意圖為一台小客車疑自撞山壁，彈至對向車道的紐澤西護欄後停止，幸運未撞破護欄落海。（資料照 許家寧翻攝）

一名網友今天在PTT發問，很多人在說太魯閣肇事原因之一是邊坡沒裝護欄，但他真的很好奇，裝了護欄就能擋住那麼重的工程車嗎？會不會連護欄一起掉下去，反而更慘？

對此，專業網友指出，光是水泥做的紐澤西護欄，起碼就能改變工程車的行進方向，不會從邊坡掉下來，而是往另一邊撞山壁，「如果只是緩緩滑落的話，水泥做的護欄扛得住沒問題」、「有裝有機會啊」、「有人不知道紐澤西護欄的凸性可以導正輪胎嗎？」、「山路上的護欄都有設，大卡車擋過幾次了，何況這次又不是開車直接衝」、「貨車又不是加油門往下衝撞，紐澤西護欄就夠了」、「護欄有感應器的話列車馬上就能停了」。

工程車滑落邊坡砸中太魯閣408次至少奪50命，靠近鐵軌的路邊只做了一半圍籬防護，堆滿輪胎。(中時資料照)

圖為事故現場空拍圖，能看到該工程的圍籬防護只做一半，還堆很多輪胎緩衝，結果出事的地方沒做防護。(圖／中時新聞網)

然而，也有人表示，從事故現場的空拍圖能看到，圍籬防護只做了一半，還堆很多輪胎緩衝，結果出事的地方就是沒做防護，「在鐵道旁施工本來強度就要更高」、「假議題啊，該追的是台灣工安的沈痾」、「重點是，若施工無法保證路線百分之百安全，就該設該區間為工程慢行區間，時速40至60公里，司機才有足夠時間反應」。

(中時新聞網)