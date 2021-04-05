交通部5日下午記者會，交通部政務次長王國材表示，針對台鐵太魯閣號重大事故，台鐵將對李義祥和東新營造提起3方面法律訴訟，依法求償。

第一是民事部分，依照《民法》184條（因故意或過失不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任）和188條（受僱人因執行職務，不法侵害他人之權利者，由僱用人與行為人連帶負損害賠償責任）違法。

第二是行政責任部分，依照《營造業法》28條，營造業負責人不得為其他營造業之負責人、專任工程人員或工地主任。

第三是《刑法》278條過失致死罪，台鐵將依法求償。刑事責任目前由花蓮地檢署偵辦，昨天花蓮地檢署已經申請假扣押，防止李義祥脫產。

交通部法規會執行秘書邱銘堂補充 民事責任部分 本案包商是東新營造 分包商是義祥工業社 工地主任是李義祥 工程車駕駛也是李義祥 根據民法及契約規定 未來台鐵 將向上述三方請求損害賠償 包括車廂 鐵軌等財物損失 誤點的營業損失 以及台鐵給付死傷旅客的金額損失

行政責任部分，李義祥是義程營造公司負責人 義祥工業社老闆，卻兼任東新營造工地主任，已經違反《營造業法》第28條，另《營造業法》第58條規定罰鍰是20萬到100萬元。

(旺報 )