味全龍隊在開幕戰傷了「龍狀元」王維中，至今都還在二軍復健中，總教練葉君璋表示，王維中預計14日重回一軍中繼出賽，至於何時重回先發？他說：「也有可能整個半季都是中繼出賽。」

王維中在上14日先發後出現左手腕瘀青、破皮的情況，之後下二軍休養，目前已經進入牛棚階段，預計14日一軍中繼出賽，葉君璋說：「目前他牛棚狀況很順利，投起來也不會有不舒服的情況。」他也透露王維中之後中繼的部分，預計只會投1局、約25到30球。

龍隊牛棚教練郭勝安補充，王維中上周六進行傷後第2次牛棚訓練，練投約30球，「第一次牛棚只有直球，第2次加入變化球，狀況看起來都不錯，7日會再進牛棚一次，若一切順利的話，牛棚後再投1次Live BP後就能在14日出賽。」

至於另一位先發投手徐若熙的狀況，葉君璋表示，目前就是先跳過1場先發，「但不要太樂觀只跳過1次，若只是跳過1、2次先發的話不會讓他去二軍實戰。」

而龍隊在接連傷了王維中、徐若熙，打亂原本的先發輪值，日前將中繼的伍鐸拉上先發，葉君璋今天確定伍鐸將在周三對戰樂天桃猿，隔天則由新洋投鋼龍先發。

(中時 )