貢寮鮑養殖達人正幫自家養殖場培育的肥美貢寮鮑做分級。（新北市漁業處提供／葉書宏新北傳真）

家住福隆漁港旁的詹資東嘗試將貢寮鮑與傳統潤餅做結合，開發出美味又有特色的貢寮鮑潤餅。（新北市漁業處提供／葉書宏新北傳真）

家住福隆漁港旁的詹資東嘗試將貢寮鮑與傳統潤餅做結合，開發出美味又有特色的貢寮鮑潤餅。（新北市漁業處提供／葉書宏新北傳真）

家住福隆漁港旁的詹資東嘗試將貢寮鮑與傳統潤餅做結合，開發出美味又有特色的貢寮鮑潤餅。（新北市漁業處提供／葉書宏新北傳真）

華人傳統24節氣之一的清明節，因與寒時節相近而有吃潤餅的習俗，新北市貢寮地區將當地盛產的貢寮鮑加入到潤餅之中，開發出海味十足又超豪華的貢寮鮑潤餅，讓傳統潤餅展現出了有別以往的風貌，更增添大海的滋味。

貢寮鮑指的是貢寮地區養殖的九孔及鮑魚的統稱，當地養殖業者將其飼養在接近原生活環境的潮間帶養殖池中，且養殖過程從未使用任何化學藥物，所以生產出來的貢寮鮑品質絕對一級棒。

貢寮鮑是一種料理方法非常多元的食材，無論是乾煎、水煮、拌炒或火烤都能展現出其獨特的風味，家住福隆漁港旁的詹資東嘗試將貢寮鮑與傳統潤餅做結合，開發出美味又有特色的貢寮鮑潤餅，其製作方式簡單，首先要將貢寮鮑川燙去殼去內臟備用，然後準備好潤餅皮及想吃的內餡，如貢寮出產的白蝦、紅燒肉、豆乾、黃瓜、高麗菜及花生粉等，再將貢寮鮑與喜歡吃的內餡一同包進潤餅皮裡，就成了海味十足又超級美味的貢寮鮑潤餅，無論是掃墓祭祖或是當小吃都非常合宜。

新北市漁業處長張麗珍表示，新北市貢寮在地生產的貢寮鮑是高CP值的優質水產品，春季的貢寮鮑肉質最為飽滿鮮甜，歡迎大家多多利用貢寮鮑官網訂購美味的貢寮鮑，在家動手做貢寮鮑潤餅或各式貢寮鮑料理，健康美味又有趣。

(中時 )