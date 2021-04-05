金馬影帝馮小剛身兼導演、演員和編劇，接連在2015年以《老炮兒》拿下金馬影帝、2016年以《我不識潘金蓮》奪下金馬獎最佳導演，不過馮小剛長期受「白癜風」所苦，隨著年紀增長加上病情惡化，馮小剛在去年宣布放棄治療，並藉由飲食控制病情，而陸網今（5日）則瘋傳野生馮小剛吃火鍋照，馮小剛也大展親民和民眾合照，獲得網一片狂讚。

陸網今瘋傳一組馮小剛現身重慶吃火鍋照，馮小剛與友人圍成一桌大吃火鍋，只見63歲馮小剛身穿橘紅色外套、頭戴黑帽，穿搭相當低調，馮小剛穿著火鍋店的圍裙，隨興地邊吃邊聊天，氣氛相當融洽。

野生馮小剛大方和民眾合照。（圖／取材自新浪娛樂）

就有網友認出野生馮小剛在餐廳吃火鍋，紛紛上前要求拍照，馮小剛也大方答應合照要求，對著鏡頭露出淡淡微笑，馮小剛絲毫沒有影帝架子，照片曝光後也引發網友大讚：「導演好親切」、「馮導也是個吃貨」、「居然沒有包廂 好親民」、「偶遇到了，差點沒有認出來」，還有人羨慕直呼：「我怎麼遇不到」、「哪一家火鍋啊」、「偶遇永遠沒有我的份」。

其實馮小剛日前才因罕見疾病「白癜風」引發討論，馮小剛一直都受頑疾「白癜風」困擾，只是年輕時病徵還不嚴重，但隨著年紀增長加上病情惡化，白斑越來越明顯，且無法根治，馮小剛在去年宣布放棄治療，改由調節飲食來控制病情。

(中時新聞網)