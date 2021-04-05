台鐵太魯閣號408車次，2日發生重大死傷事故，疑似因為停在邊坡的工程車未拉手煞車釀禍，成為台鐵歷年最嚴重意外，不少民眾、民間團體自發捐款，盡己之力幫助受難家屬，一名吳姓男網紅曬出自己捐出300萬元收據，結果被抓包造假，現在又被起底，不僅愛蹭名人，連拜拜誦經都是假的。

一名在社群平台上擁有1.5萬人追蹤的吳男，在instagram秀出捐300萬元給台灣關愛基金會收據，結果被眼尖網友發現，吳男找網路圖後製P圖，企圖增加自己人氣。其實吳男愛蹭熱度有跡可循，不少網友貼出吳男過往instagram限時動態，指出吳男經常找名人合照「裝熟」。

吳男熱愛與名人拍照（圖／取自instagram）

像是在活動上拍下陳時中部長照片，標註「阿中部長」並附上愛心表情；與現任議員王世堅合照，寫道「趕場巧遇世堅兄，大家只要有任何需要，都可以找我們王議員喔」，這些合照也被網友狂酸，「很會蹭名人」、「裝熟成這樣怎麼人氣才1.5萬」、「可悲」。

連誦經都要造假（圖／取自PTT）

不僅愛跟名人裝熟，吳男也被爆料，不久前在限動上發文，「一早來到新莊的佛光山擇善寺，參加太魯閣事故超薦祈福法會，在妙進法師的帶領下，幫罹難者朗誦心經和祈願文，願亡者安息並早日登極樂世界，也祝福受傷的乘客們能早日康復、回到正常的生活」，當時他拍下的現場照片，其實是從佛光山擇善寺臉書，於3月25日發文的照片，連誦經都要造假，引爆網友怒火。

(中時新聞網)