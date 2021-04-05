美國加州一名64歲亞裔女子3日清晨上街遛狗時，竟遭陌生女子刺傷，送醫急救後不治，警方經過調查後指出這起不幸事件並非仇恨攻擊，而是隨機行兇。

美國加州一名64歲亞裔女子3日清晨上街遛狗時，遭陌生女子刺傷腹部，送醫急救後不治，警方經過調查後指出這起不幸事件並非仇恨攻擊，而是隨機行兇。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，加州河邊市（Riverside）64歲亞裔女子孟克潔（Ke Chieh Meng，音譯）3日清晨7時30分左右，牽著2隻愛犬上街散步，途中腹部突然遭到陌生人刺傷，倒在地上血流不止。救難人員接獲報案後將孟克潔送醫，不過她仍因傷勢過重身亡。

這起攻擊事件發生後不久，警方接獲多起報案，指出一名女子在附近社區走動，形跡可疑，河邊市警方隨後逮捕了這名23歲嫌犯孟多雅（Darlene Stephanie Montoya），經過問訊後，警方排除孟多雅行兇是出於種族因素，強調是一起「隨機」攻擊事件，河濱市警察局發言人萊恩（Ryan Railsback）表示，「沒有跡象顯示受害者是因為種族被攻擊。」

另據福斯新聞洛杉磯地方台報導，根據民眾提供的監視器畫面，孟多雅3日清晨7時許就已經在事發地點近徘徊，在轉角處等待路人經過後突襲，畫面顯示，孟克潔牽著2隻狗經過時，孟多雅從後頭尾隨行刺，附近居民指出，看起來孟多雅是在等待別人經過隨機攻擊。

萊恩也指出，警方將會調查孟多雅是否使用毒品，以及她的精神狀態。孟多雅目前因涉嫌謀殺遭拘留，而且被控使用管制藥物而不得保釋。

事實上孟多雅3月30日才被警方逮捕，當天她在河邊市一間購物中心附近用滑板襲擊一名白人女子，她隨後被捕入獄，不過因應新冠肺炎疫情期間的特殊狀況，她隨後獲釋，等後出庭通知。

孟克潔遇襲地點屬於寧靜的社區，這起事件讓當地居民相當驚恐，一名婦女表示，居民平常都會在那條路上遛狗、打招呼，現在她再也不敢上街遛狗了。

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(中時新聞網)