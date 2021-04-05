還差6個月就畢業的陸軍專科學校學員陳品全，搭上「死亡列車」，坐在第7節車廂的他，在被找到時已經失去右腳，殯葬業者原本要要為他裝上義肢，卻在失事後第3天找到失去的右腳，讓陳品全5日穿上軍裝，完整台東老家。

21歲的陳品全遺體5日上午在警車開導下運回台東市立殯儀館，家屬及宗教界人士口唸佛號列隊哀悼，陳父哭喊愛兒的名字，場面哀淒，靈堂上陳品全的遺照穿上帥氣軍裝，走完短暫人生。

「你們沒看過那麼慘烈的現場，比新聞報導的還慘烈」，陳父說，4月2日事故當天，他就趕往花蓮， 隔天找到兒子，卻是具冰冷的遺體，而且右大腿不見，花蓮地檢署檢察長進入隧道後，認為找到斷腿的難度很高，建議裝上義肢，不過，在事發第3天終於找到斷腳，經修 復師縫合後，讓陳品全得以完整回家。

與陳家3代熟識的台東市長張國洲說，陳品全的阿公從鹿野搬到台東市，在天后宮附近開雜貨店，陳父曾擔任市立游泳池救生員，陳品全是獨子，在軍校表現相當優異，是學校重點栽培的學生，還差6個月就要的畢業的陳品全，卻不幸命喪黃泉，真的很不捨，神明保祐，找回右腳。

這次事故罹難者中，台東有2子弟具軍人身分，除了陳品全外，21歲莊建致是憲兵志願役，卡在第6節車廂，遺體嚴重變形，增加修復困難，張國洲也致電莊父表達關切。

(中時 )