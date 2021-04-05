新疆棉花事件使耐克（NIKE）等國際運動品牌受到大陸輿論抨擊，炒鞋商因此將目標轉向陸產品牌，使不少鞋款售價水漲船高。但炒陸產品牌鞋款亂象，也引發陸媒4日評論：遏制這種瘋狂的做法和歪風邪氣，監管部門應該堅決出手，透過法治手段為這輪炒鞋熱降溫。

環球時報3月25日點名耐克、愛迪達（adidas）等眾多國際品牌，直指這些品牌與H＆M一樣，都是號召抵制新疆棉的BCI（更好的棉花計畫）組織成員。受此消息影響，不少球鞋買家表示，為了以身作則支持大陸國貨，紛紛下單購買李寧、安踏等知名陸產品牌球鞋，卻發現很多爆紅款式不是斷貨就是漲價。

針對炒鞋亂象，人民網4日發表評論文章指出，廣大網友紛紛用腳投票，支持大陸國貨，下單李寧、安踏等知名陸產品牌。這本是很正常的事情。但是，一些炒鞋客「捕捉」到商機，彷彿聞到「血腥」，趁機轉戰陸產球鞋市場，興風作浪。炒鞋客在商言商沒有錯，但是不能為了大發橫財，就扔掉倫理，突破底線。

評論指出，這種無底線炒鞋，不僅導致陸產球鞋價格飆升，特別是一些爆紅鞋款出現一鞋難求的現象，使消費者不是買不起，就是買不到。文章並強調「鞋是用來穿的，不是用來炒的」。

(工商 )