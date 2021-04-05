越南籍阮姓男子去年11月間晚間在友人住處吃雞酒後，騎電動自行車返家途中，被後方機車追撞，警測得吐氣所含酒精濃度為0.18毫克，雖不超標，但檢警依一項「酒精代謝速率」研究「回推」計算，他騎車時酒精濃度應是0.2522毫克，超標涉公共危險罪。台中地院法官認為「回推」太率斷，且阮男走直線等測試都過關，無法證明不能安全駕駛而判無罪，仍可上訴。

阮男在2020年11月9日晚間到友人住處吃摻有高粱酒的雞湯後，因家裡有事即騎機車離開，由中市太平區太平路往永豐路方向行駛，在晚間10時5分許遭同向行駛的王姓騎士從後方追撞。

警方獲報前往處理，當晚10時39分許對阮男進行吐氣酒精濃度檢測，測得酒精濃度為每公升0.18 mg／L，對方雖受傷但未提告。阮男供稱，他當晚9時到友人家，喝完加有高粱酒的雞湯後，約在9時30分騎車離開，大約5分鐘後就發生車禍。

檢警參考1988年8月間一項「酒精代謝速率」研究結果，「回推」計算出他在晚間9時30分（即「酒測前69分鐘」）騎車當時的酒精濃度應是0.2522毫克，已超出0.25毫克酒駕標準，據以送辦起訴。

法官認為，人的體重、腹中是否存有食物、飲用酒精多寡及時間等因素均可能會影響酒精代謝速率，且距案發32年之久的「酒精代謝速率」研究結果，現今是否全然適用？據以推斷認定太過草率。

法官又發現警方的交通事故現場圖登錄的車禍時間是晚間10時5分、警員職務報告是晚間10時9分，根據阮男所稱騎車5分鐘就發生車禍推算，他應自晚間10時起騎車，與筆錄所載不同，騎車時間尚難確認。此外，警方在當晚11時15分至25分期間要求阮男進行走直線及平衡動作、畫同心圓等測試均過關，難以認定他不能安全駕駛，且阮男是被追撞與他無法安全駕駛缺乏直接關聯性，全案以證據不足判阮男無罪。

(中時 )