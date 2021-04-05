日本資深編劇橋田壽賀子，是日本國寶級文化界人物，她所寫的電視劇《阿信》至今仍感動不少人，其他廣為人知的作品還有《冷暖人間》等等，同時設立了「橋田賞」，頒發給有才華實力的後起新秀，然而4日卻驚傳她在家中去世，享耆壽95歲。

橋田壽賀子所編寫的《阿信》，當年在日本創下平均52.6%收視率，至今仍沒有電視劇能夠打破此紀錄，之後更賣到國外去，在全球63個國家或地區播放，到現在在台灣電視台也還看得見《阿信》在重播。據日本電視台《TBS》新聞報導，橋田壽賀子2月就因急性淋巴腫瘤入院，又轉到離家近的靜岡熱海市醫院，3月出院回到家中，沒想到4月4日就不幸離世。

然而早在2016年，橋田壽賀子就曾在周刊《文藝春秋》說道，希望自己能夠安樂死，當時已經高齡91歲的她，獨自住在日本靜岡縣東部以溫泉知名的熱海市，她的丈夫早在20幾年去就過世，夫妻倆也沒有孩子，橋田壽賀子和親人平時也不互相往來，活得十分孤獨。

橋田壽賀子在家中過世。（圖/翻攝自《news-postseven》）

橋田壽賀子在文中提到對安樂死的憧憬，她認為這種做法，可以讓人在想離開世界的時候，向周遭一切好好道別，積極建議日本可以效仿瑞士，著手處理相關法令，如今橋田壽賀子離開人世，也終於能和丈夫團聚，不再孤單一人。

(中時新聞網)