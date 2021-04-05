台鐵台南站人員現場關心蔡家人，詢問蔡女的姊姊8日回花蓮參加聯合公祭，願免費提供家屬台鐵列車座位，並負擔住宿費用。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（黑西裝者）前往殯儀館向蔡女上香。（程炳璋攝）

蔡女母親一路陪伴女兒遺體運回台南市立殯儀館，不時悲傷哭泣。（程炳璋攝）

蔡女遺體下車時，台南憲兵隊同袍列隊致敬。（程炳璋攝）

蔡女突然出事，蔡家人連遺照也來不及準備，5日靈堂上只有一片紙牌位。（程炳璋攝）

蔡姓女士兵魂斷太魯閣號，5日在家人陪同下，一路從花蓮移靈台南勢力殯儀館，母親不捨的秀出手機聊天室家人群組，指女兒在出事前1分鐘，還在群組內傳訊息詢問要幫家人買花蓮土產，隨即音訊全無，之後就是同袍傳給家屬的噩耗。

蔡女家中經營機車行，家中父母、阿嬤、她與姊姊4人同住，當兵3年多，放假就回家不常出門，在蔡父眼中，21歲的蔡女個性活潑愛運動，很會為家人著想，放棄就讀考上的大學，改念軍校，刻意挑憲兵軍種，是家人的驕傲。

因為事出突然，蔡家5日在靈堂上還來不及準備遺照，只有1個小小的紙牌位代替，蔡媽媽難過的秀出手機聊天軟體的群組，表示女兒在出事的前一刻，先打電話告知會先到花蓮，再在手機聊天室家人群組內發文，問大家要不要吃花蓮土產麻糬，她先幫大家買，想不到就是女兒最後的一句話。

「留言時間是上午9時27分，下1分鐘就出事了」蔡媽媽邊哭邊說，女兒在群組內沒有回話，接著家人收到她軍中同袍來電告知噩耗，簡直晴天霹靂，心情直接跌落谷底。

蔡家5日由蔡女的姐姐一路「捧斗」從花蓮搭車抱回台南，台南憲兵隊派出24名官兵在台南市立殯儀館列隊，在遺體下車入殮時，高喊「敬禮」舉手致敬，送同袍最後一程，不少她的軍中同學當場不捨落淚。

台南市長黃偉哲下午到殯儀館上香，慰問家屬，指示將全力配合蔡家後事。

台鐵台南站長林煥堂到場致意，並向家人表達盡全力協助，包括8日將在花蓮舉辦的聯合公祭，台鐵無免費提供座位讓蔡家搭乘前往花蓮，視家屬需求補貼當天住宿費。

(中時 )