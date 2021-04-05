台鐵太魯閣號發生出軌意外，造成許多死傷，5日下午罹難者台大醫院資深護理師黃巧玲的父親黃坤和現身殯儀館，他說，女兒很優秀，也很敬業，發生這樣的事只能說運氣不好，被問到是否會想念女兒，黃爸爸僅說了一句「不在話下」後，往大門走去。

據了解，黃坤和是在地花蓮生意人，在玉里開設電器行已數十年，這次女兒意外發生事故他認為，這麼重大事情，各部門都有缺失，希望法律給予家屬真相，他進一步說，女兒是名護理師，非常優秀、很敬業值得鼓勵，養了37年，得知噩耗相當不捨，但講白一點，只能說運氣不好，才會發生這次的意外。

對於義祥工程負責人李義祥的說詞被檢方推翻，黃爸爸的眼裡看不出氣憤，他用著平和的語氣說，「我只是憨厚的生意人」，不表達意見，不是親眼目睹、親耳聽見的事都不宜評論，也不是自己的專業，希望政府秉公處理，按程序進行才是重點，黃爸爸強調，李義祥的道歉新聞也沒有時間、心情去看，現在只想把女兒圓滿送回她喜歡的地方。

黃爸爸也說道，原本女兒只說自己要回家，但並沒有明確說是哪一班火車，當時只知道她沒有買到票，最後從同事口中得知，她換到票，並坐上這班408次太魯閣號，直到2日晚上7點才接到警方電話，得知消息。

黃爸爸不願對外表明自己的看法，只希望事情能圓滿結束，緩慢的走向出口時，被問到是否會想念女兒，黃爸爸只說了一句「不在話下」，隨即離去。

(中時 )