外媒4日援引抖音母公司字節跳動向印度法院提交的文件顯示，印度政府在調查其可能的逃稅行為時，凍結公司銀行帳戶的做法相當於騷擾，是不合法的。另外，兩名知情人士透露，由於帳戶被凍結，該公司的印度員工均未獲發3月份薪資。

路透報導，字節跳動在3月25日提交209頁的法院文件，直指孟買高等法院在沒有任何實質證據下，對公司採取行動，並且也沒有按照印度法律的要求給予事先通知。該公司認為，在調查過程中凍結帳戶相當於施加不當脅迫，這是「對上訴人故意且不當的騷擾」。

文件顯示，印度的稅務機關2020年告訴字節跳動，有理由相信其隱瞞某些交易，並申請過多的租稅減免。相關文件指出，字節跳動在印度有1,335名員工，包括外包人員。

此次有關字節跳動的調查，主要針對字節跳動在印度營運實體ByteDance India，與其新加坡母公司TikTok Pte Ltd之間的線上廣告交易與其他金融交易涉嫌逃稅。字節跳動此前提告，要求撤銷印度稅務機關凍結其銀行帳戶的禁令，印度法院未予批准，案件將於6日再訊。

(工商 )