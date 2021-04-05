兩年前ØZI（陳奕凡）以《ØZI: The Album》入圍金曲獎六大獎項，並一舉拿下最佳新人獎，今年他乘勝推出個人的第二張新專輯《PEDESTAL基石》，不僅作詞、作曲自己來，還親自執導、主演專輯MV，盡顯個人才華，展現進軍國際樂壇的企圖心。

哈才子ØZI有「音樂瑞士刀」之美譽，在新專輯中參與詞曲創作，就連MV的執導和演出都不假他人之手，佩戴Boucheron珠寶詮釋Freestyle的時尚風情。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Saint Laurent）

「這兩年我投注所有心力在這張新專輯上，光是製作成本就是第一張專輯的三到四倍。」ØZI笑說，唱片老闆曾戲稱他是「音樂瑞士刀」，像瑞士刀一樣「一刀萬用」具備多項才能，如今他為了製作新專輯端出所有拿手絕活，感覺就像是充分利用手中的瑞士刀，把所有的功能全都用上了。

從新專輯MV當中，即可一窺ØZI的個人專長和興趣，例如《SLIDE》MV中，ØZI在鏡頭前帥氣滑冰擊球，展現他苦練曲棍球十幾年的球技，完全不必假手替身；因為泳技不凡，ØZI在《LUFU》MV中潛入深水池中，不僅唱歌還可做出表情；而在《FREE FALL》360度VR互動式版本MV中，則充分流露ØZI從小對動畫的喜愛，以及不斷挑戰視覺影像的創新與野心。

ØZI說，新專輯中他最喜愛的作品是《LUFU》，也是他與國際樂壇接軌的代表作，他特別邀請韓國歌手GSoul、美國歌手Arin Ray一同攜手合作，音樂性高、實驗感強烈，就連MV拍攝的場景也是跨國拍攝再剪接，製作成本自然不在話下。

ØZI在新專輯《PEDESTAL基石》盡顯個人才華，製作費用是上一張專輯的3到4倍，佩戴Boucheron珠寶完美詮釋街頭嘻哈時尚。（ JOJ PHOTO攝，服裝提供／Saint Laurent）

父親是攝影家陳文彬，母親則是唱將級歌手葉璦菱，ØZI坦承對音樂創作、攝影影像的興趣，多少是受到父母的影響，4歲起媽媽就安排他上鋼琴、小提琴等各種才藝班，打下紮實的音樂基礎，成長過程中他更多方涉獵、接觸各種類型的音樂，如今則是如魚得水，新專輯融入嘻哈、黑人靈魂樂，但又不完全是，「很難定義它是什麼樣類型的音樂，應該說這是我自己的音樂，是獨一無二的音樂！」

ØZI對於美的敏感度和藝術鑑賞力，則是來自父親，雖然父親沒有直接指導他如何掌鏡拍照，但從小父親就要求他涉獵藝術人文方面的書籍，與他討論思索美感哲學等議題，開啟他創作視覺藝術的深度與視野。

這回ØZI為宣傳新專輯接受本報邀請進棚拍攝寶詩龍（Boucheron）時尚專題，呼應品牌在春夏主打「Freestyle is our style」的主題，佩戴品牌經典Quatre系列、Jack系列珠寶新品，透過不分性別、多元混搭的佩戴方式，展現Boucheron珠寶的自由度，他還特別在手指甲隨意塗鴉黑色指甲油的手法來詮釋Quatre戒指，搭配前手臂上的刺青，充滿前衛叛逆的街頭時尚感。

ØZI在新專輯《PEDESTAL基石》盡顯個人才華，製作費用是上一張專輯的3到4倍，佩戴Boucheron珠寶完美詮釋街頭嘻哈時尚。（ JOJ PHOTO攝，服裝提供／Saint Laurent）

Boucheron經典Quatre Classique系列戒指，黃金、白金、玫瑰金、棕色PVD等，17萬1500元。（Boucheron提供）

Boucheron經典Quatre Classique系列耳夾，黃金、白金、玫瑰金、棕色PVD、鑽石，7萬500元。（Boucheron提供）

Boucheron經典Quatre Classique系列長項鍊，黃金、白金、玫瑰金、棕色PVD、鑽石，29萬7000元。（Boucheron提供）

Boucheron經典Quatre Black系列戒指，白金、鑽石、黑色PVD，13萬9000元。（Boucheron提供）

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