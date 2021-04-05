新店裕隆城開發案失火 黑煙竄升數公里外可見 16:482021/04/05 中時新聞網 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於新店的裕隆城，5日下午3點多，地上8層的建物冒出濃濃黑煙，傳出失火。（圖／讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2017年啟動的新店裕隆城開發案，今（5）日下午3點20分左右傳出火災，屋頂冒出連綿大片的黑煙，顯示建築物內部正在悶燒。 裕隆集團在2017年提出的新店裕隆城開發案，原本有住宅跟商場的規劃，但在2019年就提出新店裕隆城開發案變更設計，其中住宅區工程確定喊停，只保留商業區興建商場，地下3層、地上8層，目標在2023年開幕。 更多 CTWANT 報導 不只李義祥！脫困者再曝照「山坡上一堆人」 還偽裝乘客逃離現場 女老師戀上公職男！交往1年衰神纏身 吃鍋燙傷、約會車禍…她掛號29次崩潰 (中時新聞網) #新店裕隆城開發 #黑煙 #商場 #喊停 #快訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三都掀商辦潮 頻創區域天量 04:102021/04/05 產業．科技 中正河濱花海好應景 展現繽紛童趣 17:252021/04/01 生活 興富發攜手新隆儲運 打造汐止300億超大廠辦案 15:502021/03/31 房市新訊 《半導體》NAND缺很大漲聲再起 群聯吃補、長線俏 10:012021/03/29 財經 三接遷址無共識 環團遺憾不停工 04:102021/04/01 政治要聞 8大快時尚品牌 共同慶祝南紡購物中心A2館開幕 18:562021/03/31 生活 抗旱象！盧秀燕與中科、友達簽約 水資源回收中心水援科技產業 11:422021/03/31 生活 《傳產》房地產缺工 勤美林廷芳：推案走得慢沒關係 15:412021/03/29 財經 護國神山創造人口紅利 推升台南5區房價 11:222021/03/30 財經 《產業》美德醫楊威遠：新品＋合作案 今年PPE業務成長性仍強 15:582021/04/01 財經 航空城徵收戶 抗議評點不公 04:102021/04/01 地方新聞 詩肯結盟全國電子、全聯、微風 拚展新店 17:312021/03/30 財經 勤美洲際酒店 拚明年底營運 04:102021/03/29 產業．科技 財經熱門新聞 【太魯閣出軌】半導體實力傲視全球 日媒卻曝台灣這點太危險 - 財經 16檔內資捧 台股新亮點 - 財經要聞 - 工商時報 拜登大撒錢計畫激勵 美股大漲280點 台積電ADR勁揚1％ - 財經 專家看好鋼鐵受惠拜登基建題材 老謝點名這家 - 財經 新興市場開升息第一槍 專家4大招對付通膨怪獸 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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