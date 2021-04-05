2017年啟動的新店裕隆城開發案，今（5）日下午3點20分左右傳出火災，屋頂冒出連綿大片的黑煙，顯示建築物內部正在悶燒。

裕隆集團在2017年提出的新店裕隆城開發案，原本有住宅跟商場的規劃，但在2019年就提出新店裕隆城開發案變更設計，其中住宅區工程確定喊停，只保留商業區興建商場，地下3層、地上8層，目標在2023年開幕。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)