布德羅（Helene Boudreau）外型美艷、身材性感，是加拿大魁北克大學蒙特婁分校（UQAM）視覺藝術系的學生，同時經營自媒體，IG擁有近11萬粉絲，在當地小有名氣，但她最近PO了能辨識母校的露骨照，引起校方不滿，控告她得賠償加幣12.5萬元（約新台幣288萬元）。

根據外媒綜合報導，布德羅今年2月在公開的社群平台PO出數張大尺度的照片，原來她穿戴學士帽和黑色學士服，邊拿著印有UQAM字樣的畢業證書，邊把學士服撩到胸上，大喇喇地露出渾圓的南半球；另一張照片則是她脫下褲子露出美尻，用中指比著牆上的校名，不雅的舉動惹怒學校，於上月2日要求布德羅刪除相關照片，並發布訴狀將其告上法院，指出這些照片對校方的名譽產生重大的損失，索討賠償金加幣10萬元（約新台幣231萬元）和懲罰性賠償加幣2.5萬元（約新台幣57萬元），兩者加起來共加幣12.5萬元（約新台幣288萬元），金額頗可觀。

面對母校強硬的法律手段，布德羅雖然趕緊把相關辣照撤除，仍不覺得自己有錯，強調身為一位藝術家，在IG上傳照片、影像是一種作品的表達，「藝術可以是任何東西。」隨後她索性把IG主帳和小帳都設為不公開，只留下刺青相關的社群網站，只不過那些養眼照早已被網友截圖傳開，甚至登上海內外的新聞版面，恐怕是她始料未及的。

(中時新聞網)