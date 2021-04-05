台鐵太魯閣2日因撞上滑落軌道的工程車出軌，造成嚴重死傷，衛福部3日設立賑災專戶接受民眾捐款，但卻引來網友質疑。台北市議員徐巧芯質疑，政府握有資源和預算，為何還要呼籲民眾捐款？她也分析網友對捐款的疑慮，並忍不住直言，這件事情十分莫名奇妙。

徐巧芯今(5)日透過連線接受《中天新聞》訪問時表示，很多藝人、明星、意見領袖紛紛轉貼捐款專戶，說大家可以捐錢幫助碰到災害的民眾，但網友們的反應卻一面倒，質疑衛福部為何要開專戶。

徐巧芯認為，如果捐的錢如果可以幫助到家屬，大家當然很願意，但衛福部沒有告訴我們，捐款專戶的錢要如何使用讓大家聯想到之前高雄氣爆，而之前監察院調查發現，本來應該直接捐助給受災戶的高雄氣爆善款，後來卻被挪作他用，用於出國考察和購置物品，並沒有把這些錢真正放在災民身上，所以這次大家不敢捐。

徐巧芯質疑，政府本身就很多資源和預算，卻沒有好好使用，現在還要叫人民捐款，這簡直是一件莫名奇妙的事情，所以她昨天看到很多藝人在分享時，網友們紛紛表示不認同衛福部這樣的行為，甚至有網友提到 ，上次的普悠瑪事件有成立捐款專戶嗎？成立捐款專戶是不是想把這件事情導向是天災？「可他明明是人禍，人禍有人禍的處理方式，天災我們沒辦法逃避，只能去面對」。

徐巧芯直言，今天政府出包，不是檢討責任，妥善運用政府的資源資金，還要叫民眾捐款，簡直是一件莫名其妙的事情，難怪這麼多網友完全不想買單。

此外，衛福部今天也澄清，民眾的捐款是用於傷者醫療、復健、生活重建與家庭的經濟支持，未來也會每月公開捐款統計以及用途，以釐清外界疑慮。

【太魯閣號出軌】衛福部設捐款專戶掀議 網怒：政府出包還要叫民眾捐錢?

(中時新聞網)