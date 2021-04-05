味全龍將在本周四「開箱」新洋投鋼龍，先發出戰樂天桃猿，而他之前已經隨隊到台南實際觀察中職打者，他透露，對統一獅隊強打者林安可印象最深刻，認為他比一般打者威脅性更大，需要更加嚴防。

鋼龍表示，自己已經花了不少時間觀察台灣打者，尤其是在上周對獅隊3連戰更是強烈體會到中職打者的火力，「有了上周在南部的經驗，讓我必須更專注去找出台灣打者的弱點，目前4隊打者都有看過，印象中中職打者能力都很好，投手必須要避投失投球，也必須要更有技巧去度過危機。」

其中最讓鋼龍印象深刻的就是去年摘下全壘打王、打點王的林安可，他認為林安可與其他中職打者最大的不同之處，就在於他會盡可能掌握住對方投手的失投球，「這比一般打者的威脅性還要大，必須要嚴防。」

鋼龍首度一軍出賽，教練團設定他80球、五局的目標，他表示，自己最後一次實戰投打練習投球數來到83球，有信心可以達到教練的要求，而他之前有過韓職經驗也有助於更快適應中職環境。「不管教練要求我哪天投球，我都會準備好的。」

(中時 )