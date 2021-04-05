大陸網路紅人章澤天在2009年被網瘋傳穿制服手拿奶茶照，她因擁有清純顏值而爆紅，章澤天還被網封為「奶茶妹妹」，擁有北京清華大學高學歷的奶茶妹妹，在2015年嫁給大她20歲的京東集團創始人劉強東，章澤天從網紅晉升成為豪門貴婦，也讓她一舉一動備受矚目，而奶茶妹今（5日）則罕見曬出近照，她辣穿一身運動中空裝，大秀俏麗美臀。

章澤天今下午在IG發文寫下：「Long time no see（好久不見）春天來了，該操練起來啦」，只見27歲的奶茶妹妹身穿運動內衣、罩衫和貼身運動褲，隱約露出白嫩小蠻腰，手舉啞鈴的章澤天手臂纖細，不過最吸睛的，莫過於奶茶妹妹的美臀和一雙細長鳥仔腳，讓她性感又不失健康美。

章澤天已經許久沒有更新社群媒體，她上一回發文已是去年的12月初，奶茶妹妹時隔4個月終於發文，一更新就是曬好身材，畫面更是讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言讚：「身材好好」、「背肌太好看了」，還有人留言向章澤天喊話「要經常更新喔」。

其實，章澤天在2018年經歷CEO老公劉強東在美國捲入性侵疑雲，重創劉強東形象，儘管事後獲不起訴證明清白，讓章澤天的婚姻備受矚目，夫妻也逃不過「被離婚」傳言，隨後就有微博博主直擊，兩人到餐廳享用燭光晚餐，劉強東勾著愛妻手臂，章澤天則以充滿愛意的眼神望著老公，小倆口舉手投足散發粉紅泡泡，互動看起來一切正常。

(中時新聞網)