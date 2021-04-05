台中市推動公有停車場增設智慧化停車設備，台中市府交通局長葉昭甫5日表示，3月起在南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，包括親子、身障、電動車格等，可透過燈號辨識車格是否有車停放，車道處上方並設置LED告示牌，顯示專用車位剩餘數量及所在方位，提高尋找車位效率。

葉昭甫表示，公有停車場的身障、親子及電動等3類專用車格規定有設置比例或格位數等要求，為讓民眾開車進入停車場可立即確認專用車格停車狀況，交通局今年3月起在南屯國小地下停車場試辦專用格位在席偵測燈號系統，

葉昭甫說，南屯國小地下停車場親子車格有3格，車格上方燈號為粉紅色；身障車格有4格，燈號是藍色；電動車格有2格，燈號是綠色。專用車格有車輛停入後，燈號會顯示紅燈；無車輛停放時，則顯示回各類型燈號顏色。此外，B1車道處上方也設有LED告示牌，即時顯示專用車位剩餘數量及所在方位資訊，透過LED告示牌及專用車格上方燈號雙重導引，可減少車輛空繞時間，並發揮節能省碳效果。

附近萬和宮信徒常到南屯國小停車場就近停車，張姓身障車主表示，他開車一進入停車場就能清楚地看到身障車格燈號，透過指示燈快速抵達身障車位，讓尋找專屬車位方便多了。

交通局指出，目前先在南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，若反應良好將再評估擴大至其他停車場辦理，並提醒停放親子、身障車格的民眾，要將相關識別證明置於車輛擋風玻璃明顯處，而無專用車格資格車主，則請勿違規占用，以免遭到違停檢舉。

(中時 )