電動車大廠特斯拉2021年第一季生產18萬輛汽車，交付近18.5萬輛汽車，遠優預市場預期的16.8萬輛汽車，抵銷全球車用晶片供應不足，以及零組件短缺所帶來的影響。隨著美股復活節假期結束，美股盤前受到拜登近2.3兆美元大基建計畫，上漲超過200點，特斯拉股價同樣上漲超過6%、回到7字頭。

截至台灣時間5日下午4點30分，道瓊期指上漲195點或0.59%、暫報33,232點，早些時間一度上漲超過200點；標普500指數期貨上漲19.38點或0.48%、暫報4,029.38點；那斯達克100指數期貨上漲48.38點或0.36%、暫報13,364.38點。

特斯拉股價一度上漲超過6%，現在報價701美元、上漲5.93%。特斯拉股價今年第一季衝上超過880美元後，從2月一路下挫至3月8日的563美元，在3月31日才回到650美元區間，等於是Q1下跌超過9%幅度。

據《Marketwatch》報導，維德布什證券分析師Daniel Ives將特斯拉股票評級，從「持有」上調到「跑贏大盤」，報告提到，特斯拉發布的Q1交車量，是種典範轉移，並點出大陸市場對特斯拉的重大影響。Daniel Ives將特斯拉目標價從950美元調至1000美元，若在長期牛市下，目標價更上看1300美元。

特斯拉第一季生產18萬338輛汽車，交車數為18萬4,800輛。該季大多生產的車款為Model 3以及Model Y緊湊型電動跨界SUV，包括Model S、Model X SUV的2,020輛。

特斯拉第一季營運狀況，加州弗里蒙特（Fremont）工廠短暫關閉，特斯拉執行長馬斯克由於零組件短缺，尤其以晶片短缺最為嚴重。特斯拉去年同期生產102,672輛汽車，交付88,400輛汽車，當時Model Y正式開始量產，並於2020年開始交付。

從拜登政府的2.3兆美元大基建計畫來看，將投入1800 億美元發展乾淨能源研究。特斯拉執行長馬斯克在2016年宣布以26億美元收購太陽能發電公司SolarCity，當時引來股東極大反彈，但隨著近年來潔淨能源被重視，加上新上任的拜登政府力推該產業發展，特斯拉有機會跟著政策帶動營運動能。

SolarCity目前為全美最大的太陽能發電公司，總部位在加州，蘋果上周三表示，將在北加州太陽能場「California Flats」附近設立一座大型電池儲能區，特斯拉預料拿下所有的訂單，將有85座。特斯拉所採用的儲能裝置，為2019年推出Megapack 系統，蘋果這次採用的60 兆瓦電池不是特斯拉最大容量電池，分別在澳洲、德州南部都興建達100兆瓦的大型電池。

雖然該業務占特斯拉整體營收貢獻小，但是成為潔淨能源大廠的重要一步，在2019年，當時還沒推出首款熱銷電動車ID.3、搶攻電動車市場的福斯汽車，便在旗下 Electrify America 充電站宣布採用特斯拉技術。

(中時新聞網)