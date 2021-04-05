經濟部今(5日)表示，有媒體報導指經濟部及外貿協會在未徵詢陸委會並獲國安高層同意下，打算逕自決定裁撤在中國大陸南京、武漢、廈門、南寧等4處聯絡點，引發陸委會強烈不滿及拒絕出席相關會議，經濟部澄清並非事實。

對於《聯合報》報導指貿協擬調整中國大陸聯絡點一事，經濟部表示，目前還在整體評估中，尚未定案，並強調經濟部與陸委會溝通順暢，政府立場一致，且均以國家整體利益為優先考量，並充分協調溝通，外傳陸委會有不滿情事並非事實。

經濟部國際貿易局表示，貿協為協助台商拓銷中國大陸市場、尋找潛在商機，在中國大陸據點有6個代表處，分別在北京、上海、廣州、成都、青島、大連，以及4個分屬不同代表處的聯絡點廈門、南京、南寧、武漢等，配合政府政策，基於國家整體資源運用及駐外單位整體布局等考量，進行海外據點調整。

經濟部也在新聞稿中表示，外貿協會為獨立財團法人，有關其海外據點之調整，也將會諮詢產業意見，依據協助業者海外拓銷全球布局之需求，作完整之評估後調整，並將持續視台商需求及市場競爭變化，檢討精進中國大陸各代表處之工作內容及成效。外貿協會並將持續依據廠商拓銷需求，積極辦理多元拓銷措施，期藉由實體與數位併進方式，協助業者持續開發市場及擴大出口。

(中時新聞網)