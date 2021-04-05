大陸男偶像肖戰是男團「X玖少年團」成員之一，帥氣外型原本就有不少死忠粉絲，2019年在電視劇《陳情令》中令人驚艷的表現，讓他人氣飆漲；偶像通常都很珍惜支持自己的粉絲，今（5）日肖戰罕見動怒，點出私生飯6大罪狀，嚴重影響他和周遭人的安危，大票網友看了很不捨，紛紛喊話「保護好自己」。

肖戰近年來有許多戲劇作品，工作重心大多放在拍攝電視劇，因此經常和劇組到外地，最近他疑似受到私生飯騷擾，今日忍不住在微博怒斥，提到自己在2016年就曾勸戒粉絲追星盡量不要做影響安危的事情，但過5年這種情形仍未改善，造成他和工作人員很為難、困擾。

他點出私生飯6大罪狀，像是包車跟蹤、在公路上追車、刻意減速貼近劇組車輛、半夜敲房門、趴在門上偷聽房內對話，還有闖飯店多次輸入錯誤密碼導致樓層鎖住，演員和工作人員都無法回房間休息；肖戰認為種種行徑已影響劇組工作，最後還是良心勸告，「希望大家回歸自己生活」。

大票網友看到肖戰罕見語重心長，反應一面倒不捨地說，「保護好自己，好好工作」、「離作品近一點，離生活遠一點」、「私生不是粉，請理智追星」、「請大家用正確的方式支持」、「請保護好自己」、「可以報警嗎？這種不算粉絲啊」。

肖戰微博全文：

16年就說過，希望只在官方公開場合更好的相見。請你們不要再跟組，不要跟車跟機。在公路上追車或者故意慢速壓我們的車，都非常的危險！不要半夜敲我的門、趴我門上偷聽，更不要圍堵在酒店了。昨天甚至出現了有人故意多次偷錯密碼導致酒店樓層區域的密碼鎖打不開，無法回房間休息的情況，這非常影響我在劇組的工作。希望大家回歸自己的生活，做好自己。

(中時新聞網)