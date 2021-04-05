臺鐵太魯閣列車事件，蔡姓女憲兵搭上死亡列車遇難，靈堂上軍方大動作列隊，市府、臺鐵都願表達提供協助，只是再多幫助，賠不了女兵一條命，軍人生命本該戰死沙場、馬革裹屍，如今卻枉死在火車上，看在眼裡，著實令人唏噓。

以蔡家父母立場，培養女兒21年，以軍方立場，栽培蔡女3年多，過程付出無數的家庭與社會養成成本，蔡女今天若是為國出征，軍人戰死沙場，無話可說，但枉死於一場火車意外，賠上1條命的竟是如此廉價，這場悲劇眾人看在眼裡，不勝唏噓。

公共意外事故發生，賠償永遠是官方最後的談判籌碼，看在受害家屬眼裡，家人的犧牲，最重要的是能夠喚醒社會輿論重視，改善體制下鬆脫的螺絲釘，預防悲劇重演。

臺鐵近年肇事頻傳，要是每逢悲劇發生，再找人道歉，給予搭乘優惠彌補家屬，都已亡羊補牢、為時已晚，在大家對臺鐵安全失去信心時，免費提供家屬座位，搭列車前往事故地點，對家屬內心來說，可能又是另一場折磨。

(中時 )