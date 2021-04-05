曾因新冠肺炎全球大流行而凍結計算的WTA世界排名，在邁阿密大師賽結束後持續重新調整計算，台灣女將謝淑薇今天也正式重返女雙世界第1，而她已經又回到法國調整備戰，趁著空檔和球迷分享生活，也討論像她這樣常常需要搭機四處跑的人，哪張信用卡比較好用。

謝淑薇在2014年5月12日初次登上女雙球后寶座，之後也曾經讓出位置並重回顛峰，2020年3月1日到2021年2月21日曾連續31周盤踞女雙世界第1，創個人生涯紀錄，今年2月讓給了白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），不過因為WTA調整積分後，莎芭蓮卡2019年的邁阿密女雙冠軍積分已經無法列入計算，因此小薇再要回女雙全球之首地位。

常常透過臉書粉專和球迷分享生活的謝淑薇，今天則是分析了幾張好用的航空信用卡，表示相較於現金回饋，她更偏愛哩程合作的卡，而且卡的等級提升後，購買經濟艙機票在機場check-in時，如果剛好遇到商務艙有空位，還可以直接升等商務艙，讓她大推。

接下來謝淑薇要準備面對紅土賽季，因為原本的女雙搭擋、捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova）懷孕待產，兩人暫時無法合作，謝淑薇將與莎芭蓮卡的前搭擋、目前女雙世界第2的比利時女將梅藤絲（Elise Mertens）聯手，最快本月底馬德里大師賽就會一同出賽。

(中時 )