4月5日是大陸清明連假最後一天，在「補償式返鄉」背景下，大陸出遊、消費迎來「報復性反彈」。截至5日中午，2021年清明檔期總票房突破人民幣（下同）7億元，刷新影史紀錄。
此前大陸官方擔心春運期間大規模人口流動造成防疫破口，因此呼籲民眾「就地過年」。隨大陸疫情放緩，低風險地區人員可憑健康碼「綠碼」在境內通行，促使清明連假「補償式返鄉」民眾激增，帶動消費、旅遊需求增長。
在電影票房方面，香港經濟日報報導，講述重男輕女家庭的陸產電影「我的姐姐」、美國科幻怪獸電影「哥吉拉大戰金剛」，票房占清明檔期總票房超過8成。
清明連假期間，「我的姐姐」票房達3.18億元，排名第一，上映4天累計票房為3.82億元。「哥吉拉大戰金剛」票房為2.58億元，上映11天累計票房9.15億元。「西遊記之再世妖王」排名第三，清明檔期票房為4,682萬元。
(工商 )
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