美國經濟逐漸回溫，且預計今年將強勁反彈，全球疫苗的接種持續帶動各國景氣復甦，基本面與財務面的回穩，有利美歐高收益債表現，價值型與高股息股票也受惠近期資產評價面修正，可望再吸引新一波的資金流入，有利透過多重資產基金布局，納入不同特性資產類別，並視市況靈活調配比重，創造穩定收益。

聯邦高息策略多重資產基金經理人游蕙蘭表示，疫苗的正向效果持續發酵，加速全球經濟復甦的腳步，根據OECD調查顯示，美國2021年的GDP年增率上調至6.5％、英國為5.1％，新興國家則多落在2.6％至4.9％區間，顯示歐美復甦力道相較新興市場國家更強勁，加上整體基本面及財務面皆穩定，未來前景可期，可趁勢布局歐美高收益債。

股票表現方面，游蕙蘭指出，看好價值型及高股息股票，多數公司去年受疫情影響基期較低，可望在今年能創造更好的獲利表現，加上過去在科技、通訊等成長股資產評價偏離程度擴大，近期出現修正情形，使過去長期被低估的消費、運輸等價值型股與高股息股票相對更具吸引力，補漲機會也較成長股高。

整體而言，全球經濟復甦方向不變，游惠蘭認為，雖然市場短期可能因美國公債殖利率等消息波動，但殖利率上揚是景氣復甦的必然，建議可採多重資產配置，透過股票部位參與股市上漲行情、創造收益，再搭配債券部位帶來的下檔保護，不僅能靈活因應市場的各種變化，更可讓自身的資本再加值。

(工商 )