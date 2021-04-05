近期全球股市大幅震盪，去年至今漲幅最大的科技股成殺盤重心，債券也遭大幅拋售，各國寬鬆政策不變，市場資金仍充沛，且疫苗施打逐漸普及，預期防疫措施將再放寬，Fed主席鮑爾多次出面喊話降低市場對通膨的憂慮，長線而言風險性資產仍值得增持，有利把握跌深接手機會，逢低加碼布局手機、汽車、數據中心及伺服器等。

聯邦全球高息策略基金經理人陳昶宇指出，鮑爾與美國財政部長葉倫在3月底出席國會聽證會，二人均提到今年經濟已有明顯的強勁反彈，但要達到完全復甦仍為時尚早。債券殖利率的急速上升、通膨邁向2％、稅收政策等因素，雖會造成股市短線大幅波動，但因Fed不升息態度明確，加上拜登政府以恢復充分就業為政策主軸，對未來展望依舊維持正向。

產業方面，陳昶宇表示，手機在經歷去年的重創後，今年出貨量有望恢復到2019年的水準，加上5G換機需求及手機內含價值提高，有助相關供應鏈續創營收高峰。另汽車行業的復甦以及新能源車銷量持續拉升，也顯著帶動相關零組件廠商受惠。在逐漸常態化的遠距辦公、教育、醫療帶動下，數據中心以及伺服器等相關生態系統，也是值得關注投資標的。

展望後市，陳昶宇認為，股市雖因近期通膨疑慮動盪，但持續充沛的寬鬆環境下，一旦諸多利空消息淡化後，經濟將開始步上正軌，風險性資產第二季展望仍樂觀，投資人可逢低布局電子、5G、車用電子等需求暢旺產業。

(工商 )