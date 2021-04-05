受到新冠疫情影響，去年金融市場受衝擊，新興市場也不例外，展望接下來的債券市場，M&G投資認為，無論從全球總體經濟角度，或從上至下的投資策略來看，都充滿成長題材跟機會，2021年對新興市場債券來說是個好年冬。

根據IMF預估，全球今明二年實質GDP都有機會出現亮眼的正增長，看好金融市場也將因而受惠。其中新興市場GDP在去年衰退得最少，僅-2.4％，低於全球的-3.5％與成熟國家的-4.9％。展望今年及明年表現，新興市場分別有高達6.3％及5％的GDP年增率預估，同樣優於全球跟成熟國家。

M&G新興市場債券基金經理人克禮欣（Claudia Calich）表示，從新興市場經濟成長來看，因為疫苗的進展，將創造出有利資產類別的環境，也看到全球經濟復甦的動能。轉佳的經濟增長亦將進一步轉化成更好的財政結果、稅收的提高，與更高的消費和出口，這些因素都將促使新興國家資產負債開始穩定並且改善。

克禮欣指出，全球貨幣政策將會保持相對寬鬆一段時間，鑑於許多經濟體仍處於產能過剩狀態，預計短時間內不會有太大的通脹壓力，甚至近期在某些新興市場看到的通脹可能是短暫的。新興國家央行現階段並沒有太多的降息空間，大多數都還在觀望經濟數據表現，最終這些貨幣政策跟政府刺激方案，都將成為新興國家債券的支撐。

就投資區域來看，克禮欣看好亞洲國家相對於其他地區表現更好，他認為，主要是與其他一些地區相比，亞洲各國在遏制疫情更有效率，因此封鎖次數更少，進而幫助這些亞洲國家經濟反彈的更快。及受惠全球因為經濟增長，帶動商品需求部分南非國家及歐洲發展中國家有機會從中受惠。較不看好拉丁美洲國家債券，因為疫情相對嚴重，拖累經濟衰退，同時資產負債表相對偏高。

M&G投資認為，全球經濟陸續上軌道，在今年及明年都可望交出樂觀成長的情況下，新興市場表現更優於其他地區，加上相對高的殖利率以及利差收斂空間，看好新興市場債券今年及明年的投資機會。

(工商 )