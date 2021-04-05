綠島5日下午傳出2起潛水客抽筋、昏迷事故，經海巡及救護單位協同送醫救治後已恢復意識、無生命危險；2日晚間綠島發生1死1命危的溺水事件，3日早上又發生1名30歲男潛客因嗆水造成身體不適，4天清明連假不平靜，綠島共發生4起潛水傷亡事故。

第一三岸巡隊指出，綠島安檢所接獲娛樂漁船船長通報，於綠島大白沙海域船潛時，1名年約20歲男性潛水客於發生四肢抽筋且有昏迷情形，需緊急返港協助送醫治療，海巡人員接獲通報後立即派員至南寮漁港碼頭協助接駁救援，並聯繫綠島衛生所、消防分隊等救護單位支援。

待娛樂漁船進港後送往綠島衛生所實施救治，經醫師診斷為過度換氣，經治療後該名潛水客意識清楚且無生命危險。

無獨有偶，今天下午16時17分，綠島安檢所又接獲娛樂漁船業者通報，1名年約20歲男性潛水客發生四肢抽筋、昏迷且對潛伴呼叫聲無反應之情形，緊急返港請求協助，送醫治療後無生命危險。

另外，綠島中寮港2日晚間發生潛水團1死1命危的溺水不幸事件，3日早上又再發生1名30歲男潛客搭船至白沙海域船潛時，因嗆水造成身體不適，在水中等待救援，所幸漁船船長及時將他載回南寮漁港，轉由消防救護員送往綠島衛生所救治。

(中時 )