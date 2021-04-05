台鐵408車次太魯閣號2日於花蓮大清水隧道發生事故，釀成50死慘劇。台鐵初步調查是工地主任李義祥一人到場視察工地，移動工程車時手煞車沒拉好，導致工程車滑落邊坡，造成事故慘劇，網友再爆料指李義祥是民進黨花蓮黨部前黨代表。交通部長林佳龍4日在臉書宣布請辭部長一職。觀察台鐵、李義祥、林佳龍等人聲量比較，輿情民調網站「聲量看政治」指出，「包商李義祥在這4天全是負面討論，台鐵聲量最大但負面為主」。

「聲量看政治」5日貼文，根據新聞與即時社群聲量的資料顯示分析，太魯閣號意外事件，被討論最多的是台鐵本身的救援處置與過去至今累積的沉痾問題；其次，是太魯閣號的救援進度；第三，是追究事件主要肇事責任者李義祥的責任；最後，才是對林佳龍的救援過程，以及政治責任的討論。

太魯閣號出軌事故現場。(圖/本報資料照)

台鐵事發三天的新聞總數為3598則；分享總數為33097則；讚與心情總數為674452個；評論總數為97170則。該關鍵字新聞聚焦在「搜救過程、責任釐清、過去事故」等話題，過去臺鐵事故再次被一一檢視。輿論對臺鐵的評論，負面占大宗。而出事的太魯閣號關鍵字事發三天的新聞總數為2086則；分享總數為16032則；讚與心情總數為374748個；評論總數為49339則。該關鍵字新聞聚焦在搜救過程、事件起因、責任釐清等話題。

李義祥關鍵字事發三天的新聞總數為213則；分享總數為4435則；讚與心情總數為72475個；評論總數為16623則；留言總數為850則。該關鍵字新聞輿論聚焦在其肇事原因與過程、背景、心態。其聲量為完全負面。

林佳龍關鍵字事發三天的新聞總數為350則；分享總數為1734則；讚與心情總數為34513個；評論總數為14387則；留言總數為869則。輿情聚焦於部長投入救災過程、救災說明，以及「政治責任」。

【太魯閣事件聲量 台鐵聲量最大且輿情負面大於正面；李義祥聲量完全負面；林佳龍正面多於負面，負面評價多來自國民黨】 根據新聞與即時社群聲量的資料顯示，太魯閣號意外事件，被討論最多的是台鐵本身的救援處置與過去至今累積的沉痾問題；其次，是太魯閣... 由聲量看政治發佈於 2021年4月4日 星期日

(中時新聞網)