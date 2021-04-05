原PO在PTT上分享父親以前做土木的經驗，讓他相當感嘆，這次太魯閣號發生事故，台灣的民族性也推了一把。(圖擷取自PTT)

台鐵太魯閣號2日發生事故，由於一台工程車停在邊坡不慎滑落，當駕駛看到時反應時間不到7秒，因此撞上，造成50死211人輕重傷，此次意外全國民眾高度關注，而工程安全問題也引發討論，對此，一名網友分享，父親以前從事土木工作，當看到這新聞時直接搖頭大嘆，「不意外」。

網友3日在PTT上發文，表示父親以前曾從事土木工作，太魯閣號發生意外隔日父親就和他說，依照他過往的工作經驗，根本不意外會發生這種事，「台灣完全不重視工安」，父親回憶起，當年在做工地監工時，要求工人遵守工安，工人還會不爽，有些甚至就辭職不做了，沒想到老闆不是責罵工人，而是罵父親。

更誇張的是父親有次在工地看到鋼筋沒綁好，於是提醒工人，沒想到工人卻回覆「沒事啦」，結果過沒幾秒，鋼筋全部砸下來幸好底下沒人，否則就會出意外，父親分享的故事讓他相當感嘆，更說台鐵這次會出事和台灣的民族性也有很大的關係，「就是因循苟且隨便，在交通上就是隨便違停、超速，在工安上就是隨便弄弄，不照SOP來」。

而原PO也說，李義祥將工程車停在邊坡上這種行為他一點也不意外，更認為他平時一定也是這樣做，「怎麼會覺得自己有什麼問題，平常路上也都是這樣的人啊，他怎麼會覺得這樣不行？」更說這次事故台灣的民族性也推了一把。

貼文發出後引起網友熱烈討論，「上面的不重視，下面的當然也不會重視」、「市區都能打雙黃佔車道停車了，更不用說那個荒郊野外了」、「真的，民族性就是這樣」、「差不多先生的心態，是台灣的通病啦」。

(中時新聞網)