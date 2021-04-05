台鐵太魯閣號出軌事故，釀成重大傷亡，但政府出包後，衛福部卻開立專戶接受民眾捐款，引起各界質疑。對此，東華大學教授施正鋒痛批，這次事故錯在國家，現在發起捐款，會讓人家以為是天災釀禍，如果捐款一事是故意為之，就是轉移焦點，「很壞」；藍委鄭麗文也質疑，政府有這麼窮嗎？

台鐵事故發生後，衛福部也設立「衛生福利部賑災專戶」，提供管道給想捐款的民眾，但卻引起網友質疑，更有網友列出4大不合理，認為死傷者理應由出事單位的保險公司賠償，衞福部憑什麼資格成立捐款專戶？

《中視新聞》報導，施正鋒表示，「這錯是在國家你知道嗎？你這樣捐款的意思，會讓人家以為這像是天然災變，某種程度上來說，我會覺得是不是故意的，如果是故意的，就是轉移焦點，很壞」。

鄭麗文則質疑，難道政府連撫卹救災的資源都沒有嗎？台灣政府有這麼窮嗎？她更開砲痛批，這樣的捐款專戶，都是在帶風向，是在消費台灣人的善良。

面對各界質疑，衛福部長陳時中也出面回應，他今日出席台鐵記者會時表示，這筆善款絕對不會替政府付錢。同時，他也強調，一定會專款專用，向社會大眾公布，「善款絕對不會用來替政府付錢」，人禍的部分都有既有的法規處理。且成立專戶另一個目的，也是讓政府公信力去替善款做保證，避免違法勸募。

出軌人禍.衛福部募款! 網轟:政府出錯.全民擦屁股│中視新聞 20210405

(中時新聞網)