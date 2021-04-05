美國寬頻網路的問題多年來一直被忽略，它的服務費用要比其他許多富裕國家高，且它仍然無法覆蓋數以千萬計的美國人，提供服務的公司也不會面臨太多競爭。

現在，拜登政府承諾將對所有這些問題做些事情，作為其擬議的2.3兆美元基礎設施計劃的一部分。該計劃將花費1000億美元使所有美國人連接起來，但它的想法比政策要多，缺乏很多重要的細節。

作為一項為期八年的基礎設施計劃的一部分，它將花費1000億美元用於「面向未來」的寬頻，稱高速網路連接為「新電力」，這對所有美國人來說都是必要的。《農村電氣化法》，是美國在大蕭條時期的立法，加快了將電力線擴展到農場和農村社區的步伐。

這可能標誌著一項重大政策轉變，即降低互聯網服務的高成本，而不僅僅是將錢交給寬頻提供商以建立網路。該計劃直言不諱地說：「美國人為互聯網付出了太多成本。」

它鼓勵和支持與地方政府，合作社和非營利組織擁有或隸屬的網路，從而推動可能降低價格的更大競爭。目前，大約有20個州限制市政寬頻。當政府為擴展服務撥出資金時，對此類網路進行優先級排序可以使他們受益匪淺。

克林頓政府高級電信官員拉里·歐文說：「拜登總統在提案中所做的最重要的事情是，他重新定義了數位鴻溝。」 「認識到貧窮是缺乏獲取機會的重要指標，而不是地理因素，這是一個簡單的舉動，而且是一個巨大的聲明。」

從這次疫情很清楚地顯示，數百萬的美國人不在網上，這個問題不僅限於農村地區，還包括城市。白宮說，超過三千萬的美國人根本無法使用高速互聯網。

即使在政府花費數十億美元鼓勵寬頻提供商連接遙遠且經常孤立的社區之後，這種分歧依然存在。根據政府監管機構的報告，從2009年到2017年，聯邦在此類項目上的支出總計473億美元。在未來十年中，還將為人口稀少的地區安排200億美元用於農村寬頻，另外90億美元用於5G的高速無線互聯網。

奧巴馬時代FCC官員吉吉·索恩（Gigi Sohn）說，美國的農村互聯網政策一直是一個持續的錯誤。她說：「我們擁有的很多東西都很慢。」 白宮現在表示，它希望在「無人服務和服務不足的地區」使用「面向未來的」網路，因此，由於過時了，因此無需在數年後再次進行重建。

這些術語究竟是什麼意思，以及什麼地方不清楚，許多共和黨人反對在即使互聯網很慢的情況下，將聯邦資金投入到確實有互聯網的地區，他們稱這就是所謂的「過度建設」。

互聯網訪問是一個兩黨的問題，但是眾議院和參議院商務委員會的共和黨領導人稱拜登的寬頻方法是浪費的。

眾議院能源和商業委員會共和黨排名成員華盛頓的眾議員凱茜·麥克莫里斯·羅傑斯說，拜登的計劃將「在不真正消除數位鴻溝的情況下，減少對我們網路的私人投資。」 她呼籲削減有關建築基礎設施的法規，以幫助促進投資。參議院商業部共和黨參議員密西西比州的參議員羅傑·威克爾說，該提議「為重複和過度建設打開了大門。」

國會民主黨人最近推出了自己的主要寬頻立法，包括明尼蘇達州參議員艾米·克洛布查爾和南卡羅來納州眾議員詹姆斯·克萊伯恩的眾議院眾議院鞭策的940億美元法案，他們均表示同意白宮的做法。

勞工部表示，包括互聯網計劃和電話服務在內的電話服務價格在過去十年中下降了約7％。互聯網服務成本（包括虛擬主機）已上漲2％。與亞洲和歐洲相比，美國的價格更高。

(中時新聞網)