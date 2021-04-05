由於外資回流買超帶動，台股清明連假前終場收紅且周線上漲，觀察目前基本面不變，台股第二季仍具向上整理空間，特別是補庫存效應，上游科技股仍優於中下游科技，傳產包括航運、紡織、塑化等具表現機會，有利逢低擇優、選股不選市布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，經濟基本面成長不變，加上美國政府通過再次擴大救市1.9兆美元方案，市場資金充沛下，仍有利於股票市場表現。預料第二季台股仍有機會向上墊高，挑戰前波高點，但提醒投資人應留意美國公債殖利率與美元走勢表現，將影響市場後續資金流方向。

周書玄分析，目前科技與傳產應均衡布局，科技仍看好上游優於下游。傳產去年因疫情造成的低基期，隨著美國疫苗普遍施打後，預期美國市場逐漸解封，消費力道也轉趨熱絡，包括運動休閒器材、運動服飾、食品飲料和疫情中受影響的零售消費業者，第二季仍具成長空間，建議持續觀察美國消費力和落後補漲族群。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，科技類股上游的產品報價上漲後，造成中下游產品報價上漲壓力。且美國擴大基礎建設投資，疫情之後如辦公用需求仍存在如PC／NB、網路設備等拉貨與補庫存效應仍在，仍持續樂觀看好上游晶圓廠、IC設計、PCB與車用零組件等相關表現。

短線在經濟成長趨勢推升下，台灣科技股與後疫情低基期概念股，落後補漲的趨勢不變。富蘭克林華美投信提醒，操作上以選股不選市為主，傳產與電子均衡布局，應留意美債殖利率與美元升值風險，可挑選低本益比、高殖利率或低基期的落後補漲族群，不妨以台股型基金定期（不）定額中長期投資，以降低市場波動風險。

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