苗栗縣文華國小150位畢業生，完成登頂挑戰602公尺高的火炎山，象徵「挑戰自我」，並為國小學習生涯畫下完美句點。（文華國小提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣文華國小位在苗栗市中心，有鑑於孩子較少平常接觸山林，校方今年帶領150位應屆畢業生挑戰小百岳火炎山，象徵學生「挑戰自我」，為小學六年學習生涯畫下完美句點。

苑裡鎮與三義鄉交界的火炎山，獲選台灣百大必訪步道第一名，加上戶外運動風氣盛行及疫情影響親近山林，吸引無數民眾造訪健行。今年文華國小教學團隊為畢業生設計結合家鄉特色、山野教育、自我挑戰等重大意義的畢業登山活動，讓畢業生從了解自己的家鄉文化特色然後促進國家認同。

文華國小校長林文星表示，苗栗縣素有山城之稱，而學校位於市中心，學生鮮少有機會接觸山林，為提供孩子體驗山林、探索自然的機會，並建立親山、敬山的環教理念，籌畫近1年時間，探勘路線探勘，規畫生態課程，並藉每日晨跑提升小朋友體能，連假前在家長會長及苑裡山柑登山協會志工協助下，150位畢業生，完成登頂挑戰標高602公尺。

畢業生彭馨分享，平常都只有和爸爸媽媽到戶外走走，今天是第一次登山，而且還是跟老師、同學們一起，中午的午餐是用自己揹上山的水煮泡麵吃，還有最新奇的＂生態廁所＂體驗以及稜線上的垂直爬梯，這些都是一輩子的回憶。

文華國小畢業生成功登頂之後，每位同學獲頒登頂證書並合影留念，校方希望，小朋友都能帶著這份成功的經驗及師長祝福，蓄積能量面對未來人生中其他更大的挑戰。

(中時 )