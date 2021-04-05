美國中產階級家庭收入在20世紀尾聲的2、30年達到頂峰後，便開始逐年下降，以至於到21世紀初大規模萎縮。而日本學者也發現，日本國內的中產階級也不若以前生氣勃發，造成統治階級成本降低，民眾喪失反抗力量，乃至於低頭沉默。

根據日本資深媒體人、旅台作家本田善彥在《亞洲週刊》以「中產式微後的日本統治模式」為題撰文，引述日本學者內田樹的觀點認為，群眾變窮之後，非但沒有團結推翻統治階級，反而喪失反抗力量，以消極態度迎合當權者。

本田善彥指出，1950至1970年代，日本號稱「一億總中流」，亦即日本上億的國民全部都是中產階級，科學技術不斷創新，國家財力雄厚，但人民權利意識也相對高漲。

而在資本主義全球化的浪潮之下，日本竟然也面臨了中產階級弱化的地步。本田善彥引述內田樹的看法，前首相安倍晉三完全漠視反對黨的聲音，卻對朋黨盡可能提供優惠，人民目睹毫不掩飾的不公平，卻選擇明哲保身當個順民。

本田善彥與內田樹有共同的質疑，當權者不費吹灰之力排除異議者，如此低廉的統治成本，這樣的社會風氣，將把日本帶往哪裡？

看了日本學者的感嘆，在台灣是否覺得似曾相似？

(中時新聞網)