賴芊合外型亮眼男人緣佳，卻愛情淡漠。（摘自臉書）

藝人戎祥8年前猝逝，他的遺孀賴芊合最近受民視重用，正忙著拍攝新戲《台灣奇案》以及經營直播新事業，忙得不可開交的她說：「 幾乎每天都有各種聚會邀約，但除了情感特別的哥兒們，我幾乎都婉拒了，一來沒時間，二來我還沒有想再經營一段以結婚為前提而交往的感情。加上之前與老外短暫而受傷的戀情，讓我對婚姻雖不至於心如止水，但真的是有點不動如山的淡漠！」好友擔心她對異性冷感，男性朋友則開玩笑說她根本不應該叫賴芊合，應該叫「賴不合」才是！

賴芊合17年前年僅23歲就決定嫁給戎祥，所有人都覺得不可思議，當時還被形容是青蘋果與山寨王的組合，戎祥猝逝後，不少人以為她應該很快會再婚，如若不然也會琵琶別抱再彈新戀曲，但出人意料的，她不僅怡然自得享受單身生活，更對諸多追求者不假辭色。不過她坦言身旁的男士友人還是遠勝於女性閨蜜，「 我發現自己不太會跟女生交朋友，因為我太直率了，現在會call我出門聚會的，十之八九都是男性朋友的邀約」。

賴芊合說，她從小就被訓練要肩負養家糊口重任，國小就做家庭手工補貼家計，國中幫媽媽在市場賣東山鴨頭，到現在都不敢吃鴨頭，高中時一大早就出去採買早餐賣給同學，假日還去專櫃站櫃，練就一身自食其力的好本事！

從小獨立的她，開車技術也一流，從啟動到停車總是穩到讓車上的人毫無知覺，賴芊合說：「 戎祥對徵求座車司機的要求的是要快又要夠穩，除了我，沒有一個人達標，所以他幾乎只坐我開的車，我敢說我的開車技術 ，放眼整個圈內還真的沒有多幾個人可以勝過我！」她過去也曾幫老公戎祥談跟范冰冰、王力宏合作的戲劇合約，展現的專業讓製作公司絲毫不敢小看。除了是戎祥的賢內助，她同時也身兼經紀人、貼身助理、帳房總管及司機數職， 她非常感謝戎祥亦師亦友、亦父、亦夫的多年相伴，「戎哥走後，我很難再談一段新感情，是因為我再也找不到一個男人像他一樣，可以在我的生命中扮演各種角色，而且每個角色都可以幫助我成長」。

(中時 )