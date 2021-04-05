曾經是雙十國慶閱兵焦點的金門自衛隊，整齊步伐、雄壯軍容走過陽翟大街之二。（金門縣府觀光處提供）

曾經是雙十國慶閱兵焦點的金門自衛隊，整齊步伐、雄壯軍容走過陽翟大街之三。（金門縣府觀光處提供）

曾經是雙十國慶閱兵焦點的金門自衛隊，整齊步伐、雄壯軍容走過陽翟大街之四。（金門縣府觀光處提供）

曾經是雙十國慶閱兵焦點的金門自衛隊，整齊步伐、雄壯軍容走過陽翟大街之五。（金門縣府觀光處提供）

曾經是雙十國慶閱兵焦點，贏得喝采的金門自衛隊，清明連假再以整齊步伐、壯盛軍容走過陽翟大街，讓這處做為「軍中樂園」電影主場景的網紅熱點，重現昔日駐軍穿梭來去，枕戈待旦的戰地氣氛。

穿著大迷彩軍服，繫上白色X腰帶，男女隊員混編的金門自衛隊，高舉象徵榮譽的隊旗，唱著雄壯的軍歌，穿越兩旁懸掛國旗的陽翟大街，讓慕名尋找老金門的遊客群，也不禁舉手敬禮，再豎起大拇指說「讚!」

縣府觀光處在旅創的構想下，以陽翟大街為設計基地，透過青年創業、社區融合，打造涵容金門早期人文元素的戰地大街，期待藉由旅遊商機，創造地方聚落的新活力，如今已是當地最受年輕人歡迎的打卡景點。

有傳統光榮歷史的金門自衛隊，此次應邀走入陽翟大街，迷彩軍服的綠色身影與牆壁上「效忠領袖」、「蔣總統萬歲」、「還我河山」的標語相互輝映，讓遊客留下十分金門的印象。

當地商家也肯定縣府用心行銷觀光，繼高顏值的百位空姐遊金門，為陽翟大街帶來青春浪漫後，再安排陽剛味十足的金門自衛隊進場表演，讓這條十分金門的大街愈來愈有趣。

(中時 )