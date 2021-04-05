根據外媒報導，1999年諾貝爾經濟學獎得主、有「歐元之父」美譽的孟德爾（Robert A. Mundell）於4月4日復活節當天在其義大利的家中去世，享壽88歲。

義大利財經媒體「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）報導，孟德爾是於復活節當天上午在西恩那（Siena）省蒙特里久尼（Monteriggioni）市的自家別墅辭世，死因為自然死亡。

中國新聞社引述與孟德爾一家非常熟悉的美國國際華人科技工商協會主席李大西確認相關消息。據轉述，孟德爾之子說：「我父親幾小時前去世了。願他安息。難以置信這是在復活節。更不可思議的是，我昨晚夢見他恢復了精神，而且神志清醒。就像我親眼目睹了他的復活。」

孟德爾1932年10月出生於加拿大安大略省，學術成就為有關動態貨幣領域的開創性研究。文獻指出，孟德爾的「最佳貨幣區理論」（Optimum Currency Areas），推動供給側經濟學的發展並為今日的歐元奠定基礎，他也因此獲得1999年的諾貝爾經濟學獎，被外界譽為「歐元之父」。

此外，孟德爾學術成就另有「孟德爾-佛萊明模型（Mundell-Flemming Model，簡稱M-F模型）」和「孟德爾-杜賓效應（Mundell-Tobin Effect）」等。

美國「富比世」（Forbes）雜誌網站刊出學者多米特羅維奇（Brian Domitrovic）的投書指出，孟德爾發表於期刊的文章在1950與1960年代被奉為圭臬，並在1960年代主宰了國際貿易理論。

孟德爾2003年曾受邀訪台，他當時在專題演講指出，美國不應對中國施壓要求人民幣開放自由浮動，不要因為美國自身的貿易赤字而在選舉時拿人民幣當代罪羔羊。孟德爾也倡議亞洲國家仿效歐盟，組織貨幣共同體。

(中央社)